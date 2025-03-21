Türkiye’de yaşanan gelişmelerin ardından döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar sonrası emlak ilan fiyatlarında yapılan suni artışlar da dikkati çekti. Ekonomist Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, devletin emlak ilan sitelerine müdahale etmesi gerektiğini savundu.ANKARA (İGFA) - Türkiye’de yaşanan son gelişmelerin ardından döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmalar sonrasında, mülk sahipleri ve inşaat firmaları satılamamış gayrimenkul ilan fiyatlarını 1 günde yüzde 10 ile 20 arasında artırması kamuoyunda tartışılmaya başlandı

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ekonomist Prof. Dr. Ahmet Yılmaz, Ticaret Bakanlığına ve kamuoyuna seslenerek, "Devlet nasıl ki borsadaki spekülasyonları önleyici ve hızlı tedbirler aldığı gibi emlak ilan sitelerine de manipülasyonlara karşı ani müdahaleler de bulunmalı" dedi.

Borsada kritik durumlarda uygulanan ‘devre kesici sistemi’ ile yatırımcıların sınırı aşan fiyat dalgalanmalarından negatif yönde etkilenmesini durdurduğu gibi gayrimenkul sektöründe balon oluşmasının temel kaynağı olan ilan sitelerine aynı sistem uygulanması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Yılmaz, "Dünyada en almanın en zor olduğu ülkenin Türkiye olmasının nedeni talepten değil, ilanlarda yapılan suni artışlarının domino etkisi yaratmasıyla oluşan konut balondur. Ticaret Bakanlığının araba ilanlarına getirdiği barikatlar, araba balonunu patlattı ve 1,5 yıldır sıfır ve ikinci el araba fiyatları neredeyse aynı seviyede kaldı. Doğrulanmış ilan sistemi satılık emlak ilanlarında hemen uygulanmalıdır. Daha önemlisi ise tüm satılık gayrimenkul ilanları için ‘değerleme raporu’ zorunluluğu getirilmelidir. Böylece keyfi olarak fiyat artışı yapılıp, piyasanın manipüle edilmesi engellenecektir" diye konuştu.

Prof. Dr. Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nca emlak sektöründe yaşanan suni fiyat artışlarını ve vatandaşın konuta erişimini imkansızlaştıran bu bozuk emlak ilan sistemini temelden değiştirmesi, vatandaş açısından artık kaçınılmaz bir zorunluluk doğurduğunu öne sürdü.