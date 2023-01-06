Çorum’un Sungurlu ilçesi, yılın ilk kar yağışı etkili oldu.

Çorum’un Sungurlu ilçesi, yılın ilk kar yağışı etkili oldu.

Sungurlu ilçe merkezinde etkili olan soğuk hava, yerini kar yağışına bıraktı. Soğuk havanın iyice hissettirdiği ilçe’de, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin ardından yılın ilk karı yağdı.

Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla hava sıcaklığında hissedilir anlamda düşüş yaşanırken, vatandaşlar karın bu sene geç geldiğini ve özlediklerini belirttiler.

Kar yağışının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden çocuklar ise ’kar yağışının devam etmesini, kar topu oynayıp kardan adam yapmak istediklerini söylediler.