Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi.

Kaza, Sungurlu-Çorum Karayolu Hitit Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girerken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hareket halindeki bir otomobil aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için fren yaptı. Aniden fren yapan araca ise arkasından gelmekte olan 5 araç birbirine çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kazaya karışan 6 araçta maddi hasar meydana geldi.