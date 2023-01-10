Bugün tekrar denetime çıkan zabıta ekipler, tekli ekmek üretiminin fırınlar tarafından tekrar başlatıldığını ve gramaj kontrolünün yapıldığını belirttiler.

İlçede geçtiğimiz günlerde fırıncılar tarafından alınan kararla tekli ekmek üretimi durdurulmuştu. Bu gelişme üzerine zabıta müdürlüğü ekipleri, fırınlarda denetim gerçekleştirerek gerekli uyarıları yapmış, fırıncılardan tekli ekmek üretimi yapmaları konusunda ikaz etmişlerdi.

Çorum’da bir ev kurşunlandı

Çorum’da bir ev kurşunlandı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, belediye zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda hijyen ve gramaj kontrolü yapıldı.

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