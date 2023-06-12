Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ilçe adliyesi önünde yükümlülere sebze fidesi dağıtıldı.

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulanan yükümlülerden tarım veya bahçe işleriyle uğraşan sebze yetiştirmek için uygun yeri olanlara Ziraat odasından alınan 700 adet domates, salatalık, biber, kapuz ve patlıcan fideleri dağıtıldı. Sebze fidesi dağıtım etkinliğine Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Hacı Bayram Kızılova ve denetimli serbestlik müdürlüğü personeli katıldı.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Sebze yetiştirmek isteyen ve bunun için uygun yeri olan yükümlülere sebze fidesi dağıtarak üretimi teşvik ettiklerini, yükümlülerin iş sahibi olabilmelerini, ekonomik durumlarını iyileştirmelerini desteklediklerini, ayrıca tüm çiftçilerimizin topraklarının bereketli, ürünlerinin kaliteli ve kazançlarının bol olmasını diledi.

Başsavcı Çepni, Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne yapmış olduğu faaliyet ve fideleri bedelsiz olarak veren Sungurlu Ziraat odasına da desteklerinden dolayı teşekkür etti.