Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Çorum’un Sungurlu ilçesinde üç barajın yapımını sürdürürken, taşkın koruma tesisleri ile de yerleşim yerleri ve tarım arazileri taşkınlara karşı korunuyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Çorum’un Sungurlu ilçesinde üç barajın yapımını sürdürürken, taşkın koruma tesisleri ile de yerleşim yerleri ve tarım arazileri taşkınlara karşı korunuyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Çorum’un Sungurlu ilçesinde üç barajın yapımı sürüyor. İnşaatı devam eden Sungurlu Barajı tamamladığında 31 bin 720 dekar arazinin sulanması sağlanacak ve Sungurlu ilçe merkezine yıllık 6,3 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilecek. Tamamlandığında bin 450 dekar arazinin sulanmasını ve ilçe merkezine yıllık 0,47 milyon metreküp içme suyu sağlayacak olan Diği Barajı, ilçe merkezini Diği Çayı’nda yaşanabilecek taşkınlardan da korumayı amaçlıyor. Ortakışla Barajı ile de bin 780 dekar arazinin sulanması sağlanacak. 2023 yılı sulama dönemine kadar barajın tamamlanması planlanıyor. Sulama tesisi 2017 yılında tamamlanırken, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 75 olan barajın tamamlanması ile tesis hizmete açılacak.

Proje safhasındaki Tatlı Barajı ile 3 bin 200 dekar arazinin sulanması sağlanacak. 2022 yılı proje yapımı programında yer alan baraj için yıl içerisinde proje ihalesinin yapılması planlanıyor. Açık kanal halinde 350 dekar arazinin sulanmasını sağlayan İnegazili Göleti’nin de kapalı sisteme çevrilmesi ile sulama alanı 800 dekara çıkarılacak. Projelerin tamamlanmasına müteakip inşaatın ihalesine çıkılacak.

Sungurlu’nun münbit toprakları suya kavuşmaya devam ediyor

Tatlı Barajı ile 3 bin 200 dekar arazinin sulanması sağlanacak. 2022 yılı proje yapımı programında yer alan projenin yıl içerisinde ihalesinin yapılması planlanıyor. Salman köyü YAS sulama şebekesinin de tamamlanmasıyla bin 170 dekar zirai arazinin sulanması sağlanıyor. Sungurlu Barajı sulaması çerçevesinde 31 bin 720 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. 2023 yılında baraj inşaatının seyrine göre yapım ihalesinin yapılması planlanıyor. Diği Barajı sulaması çerçevesinde bin 450 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak. Baraj inşaatının seyrine göre yapım ihalesinin yapılması planlanıyor. Gelingüllü Projesi Çerikli Sulaması çerçevesinde 82 bin 960 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, proje hazırlama çalışmaları tamamlandı.

Sungurlu’da taşkın riskini azaltma çalışmaları devam ediyor

Sungurlu ilçesinde tamamlanan 22 adet taşkın koruma tesisi ile yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkın riski azaltılırken, Bozyayla köyü köy içi ve yan dereleri, Ayağıbüyük köyü Büyük Deresi ve Topuz köyü taşkın koruma tesisinin yapım ihalesinin de aralık ayında yapılması planlanıyor. Proje ve planlaması tamamlanan 11 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat programına alınması hedefleniyor.