Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, İlçe merkezinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla, okul servis araç araçları denetlendi.

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, İlçe merkezinde taşımalı eğitim gören öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla, okul servis araç araçları denetlendi.

İlçede taşımalı eğitim veren okul servis araçları, Milli Eğitim Şube Müdürü Yalçın Akkaya başkanlığında, Taşımalı eğitim komisyon üyeleri tarafından denetlendi.

Öğrencilerin, güvenle okullarına gidip gelmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, "Araçlarda sürücülerin yönetmeliklerde belirtilen şartlarda taşıma yapıp yapmadıklarını kontrol ettik, öğrencilerin güvenli ve emniyet içerisinde taşınmaları konusuna hassasiyet gösteriyoruz. Taşımalı Komisyon Başkanı Şube Müdürü Yalçın Akkaya, komisyon üyeleri ve taşımalı eğitim bölüm personeline teşekkür ederim" dedi.