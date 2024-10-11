Çorum’un Sungurlu ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekipler okul kantinlerinde hijyen ve gıda güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenli gıdalar tüketebilmesi için yapılan denetimlerde, kantinlerdeki gıda ürünleri ve hizmet kalitesi mercek altına alınıyor.

Teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen bu denetimlerde, kantinlerde hijyen standartlarına uygunluk, gıda maddelerinin saklanma şartları ve son kullanma tarihleri gibi kriterler dikkatle inceleniyor. Öğrenci sağlığını koruma amacıyla yürütülen çalışmaların düzenli olarak devam edeceği belirtilirken, bu denetimlerin en önemli hedefi ise güvenli gıda tüketimi ve sağlıklı bir gelecek.

Yetkililer, gıda güvenliğinin önemini vurgulayarak, "Güvenli gıda, sağlıklı gelecek" sloganıyla çalışmalarına devam edeceklerini belirttiler.