Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, 24 Kasım öğretmenler günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, 24 Kasım öğretmenler günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi törene katılan öğretmenlerin Öğretmenler gününü kutladı. Program daha sonra Fen Lisesi’nde devam etti.

Fen Lisesi Konferans Salonu’nda devam eden program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetçi yaptı. Göreve başlayan yeni öğretmenler adına konuşma gerçekleştirdi. Programda, Öğretmenlik mesleğine yeni başlayan ve adaylığı kaldırılan öğretmenler için yemin töreni düzenlendi. 2022 yılı içinde emekli olan öğretmenlere Hizmet Şeref belgesi takdim edildi.

Programa İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan yardımcısı Sakine Sarıyüce, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, Şube Müdürleri, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.