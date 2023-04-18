Çorum’un Sungurlu ilçesinde vatandaşlar, Kadir Gecesi’nde camileri doldurdu.

Çorum’un Sungurlu ilçesindeki Ulu Camii ve Çarşıbaşı Camii başta olmak üzere ilçe merkezindeki tüm camilerde Kadir Gecesi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar iftarın ardından teravih namazı için camilere akın etti. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Namaz sonrası bazı vatandaşlar camilerden çıkanlara çeşitli ikramlarda bulundu. Sungurlu Belediyesi de cmi önlerinde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.