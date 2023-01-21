Sungurlu Bürokrat ve İşadamları Derneği ve sivil toplum kuruluşları, sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Sungurlu Bürokrat ve İşadamları Derneği ve sivil toplum kuruluşları, sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Sungurlu İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Kıyak’ın organize ettiği sabah kahvaltısında Dernek Başkanı Ali Osman Kıyak, "Dünya değişiyor, ülke değişiyor ve Çorum da değişiyor. Çorum bugün sanayi, üniversite, tarım ve sosyal tesisleri ile üretimin, bilimiyle dijital çağın önde gelen şehirleri olma yolunda ilerliyor" dedi.

Dernek olarak kendilerinin de zaman zaman bu çalışmalara destek verdiklerinin hatırlatan Kıyak, "Kamu yatırımlarının tamamına yakını almıştır, eksikleri var mıdır? Tabii ki vardır. Bu yatırımların Çorum’a gelmesinden dolayı en başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ediyoruz. Milletvekillerimize, Bakanlarımıza, Valimize, Kaymakamımıza ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyoruz. Biz bunların yapılmasından son derece memnun oluyoruz. Sungurlu da diğer ilçelerimiz gibi değişiyor ve gelişiyor. Sungurlu OSB yapılan yeni yatırımlar, Cumhurbaşkanımız tarafından talimatları ve özel sektör tarafından temelleri atılan barut, fişek ve kapsül fabrikasının ilçemiz başta olmak üzere diğer çevre illerimize önemli bir ivme kazandıracaktır. Bunların yapılmasında başta Milli Savuma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve milletvekillerimize huzurlarında yürekten teşekkür ediyorum. Allah ilçemizi ve Çorum’u birlik ve beraberlik içerisinde daha iyi yerlere götürmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

Sungurlu İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Kıyak’ın organize ettiği sabah kahvaltısına siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları ve dernek üyeleri katıldı.