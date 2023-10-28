Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Ocaklı kavşağında meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen iki otomobil, kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobillerde yolcu olarak bulunan Nurten K., Şükran Ç., Ayten Ç. ve Gülbeyaz E. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.