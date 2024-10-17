Türk Kızılay’ı ile Sungurlu Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, ilçenin çeşitli noktalarına ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kıyafet kumbaraları yerleştirilmeye başlandı.

Geçtiğimiz günlerde imzalanan "Kıyafet Kumbaraları Protokolü" ile vatandaşların kullanılabilir durumdaki giysi, ayakkabı, çanta ve ev tekstil ürünlerini bağışlayarak, bu eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor. Kumbaralara bırakılan ürünler Türk Kızılay’ı tarafından toplanarak, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Sungurlu Belediyesi yetkilileri, vatandaşların bu kumbaralara gönüllülük esasına dayanarak bağışta bulunabileceklerini söylediler.