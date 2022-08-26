Çorum’un Sungurlu ilçesinde, gölete toplam 8 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, gölete toplam 8 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

İlçe Tarım Müdürlüğü’nün girişimleri sonucu, Su Ürünleri Müdürlüğü’nden temin edilen 8 bin adet sazan balığı yavrusu, İl ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Aşağıfındıklı göletine bırakıldı.

Yavru balıkların anaç hale gelmesi için yaklaşık 3 yıllık bir süre gerektiğinden özellikle balıklandırma yapılan göletlerin korunması ve sürdürülebilir avcılık yapılması gerektiği vurgulandı.