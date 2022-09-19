Çorum’un Sungurlu ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir dizi tören düzenlendi. Çelenk sunumu ile başlayan ilk tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından sona erdi. Protokol üyeleri Sungurlu Şehit ve Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Programa Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Bahri Sezen, Sungurlu Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Seyfi Keyvanoğlu, Belediye Başkan yardımcıları Mükremin Dağaşan, Sakine Sarıyüce, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve yakınları katıldı.