Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal başkanlığında düzenlenen toplantıda, "Çorum Coğrafi İşaretli Ürünlerle Gelişiyor" projesi kapsamında ilçe genelinde coğrafi işaret potansiyeline sahip ürünler ele alındı.

Toplantıda, bu ürünlerin tespit edilmesi ve tescil işlemlerine yönelik süreçler hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Sungurlu’nun yerel ürünlerinin coğrafi işaret ile korunması, ilçenin hem kültürel mirasının korunması hem de ekonomik olarak gelişmesine katkı sağlayacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Projenin detayları ve potansiyel ürünler üzerinde çalışmaların devam ettiği kaydedildi.