Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir asrı aşkın süredir devam eden toplu bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdürüldü.

Sungurlu’da her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu bayramlaşma geleneği Kurban Bayramı’nda yaşatıldı. Mahmut Atalay Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına Kaymakam Fatih Görmüş, Milli Savunma Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, askeri erkan, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programda protokol konuşmalarının ardından ilçe halkı bayramlaştı.