Çorum’un Sungurlu ilçesi’nde, Çiftlik Mahallesi’nde devam eden sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, belediyenin yol yapım projeleri kapsamında verdikleri sözleri yerine getirerek mahalle halkına daha konforlu ve modern yollar sunduklarını ifade etti.

Başkan Dere, şehir merkezindeki ana arterlerde de sıcak asfalt çalışmalarının, altyapı hizmetleri kapsamında abone bağlantılarının tamamlanmasının ardından hemen başlayacağını duyurdu. Bu çalışmaların, Sungurlu’nun genel ulaşım kalitesini artırması ve şehir içi trafiğini rahatlatması bekleniyor.

Belediye Başkanı Dere, Sungurlu halkına verdikleri hizmet sözlerini tek tek yerine getirdiklerini ve ilçenin altyapısını modernize etme çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.