Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, milli Ağaçlandırma seferberlik günü de ’Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ kampanyası çerçevesinde saat 11.11’de fidanlar toprakla buluşturuldu.

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, milli Ağaçlandırma seferberlik günü de ’Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes’ kampanyası çerçevesinde saat 11.11’de fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaymakamı Fatih Görmüş, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Cirit, Yüzbaşı Görkem Güncan, Belediye Başkan yardımcısı Mükremin Dağaşan, Milli Eğitim Müdürü İhsan Sepetci, daire amirleri ve vatandaşların katılımıyla Organize Sanayi Bölgesi’nde ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Fatih Görmüş, 11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği çerçevesinde geleceğe nefes olmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, “2019 yılında çıkan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Kasım ayının 11. günü Milli Ağaçlandırma günü olarak kutlanmakta. Burada ki amaç ormanlarımızı korumak, orman bilincini oluşturmak ve gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak. Bu amaçla Organize Sanayi Bölgemizin önünde ki alanı ağaçlandırıyoruz. Bu sene ki sloganımız geleceğe nefes. Bu diktiğimiz fidanların geleceğe nefes olmasını diliyorum. Dünyada yaşanan iklim krizine bir nebzede olsa katkı yapmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.