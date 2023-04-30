Sungurlu’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Sungurlı-Kırıkkale karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Baktat Tesisleri yakınlarında, sürücüleri öğrenilemeyen 05 FS 467, 19 SB 635 ve 55 AP 171 plakalı üç araç birbirine girdi. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapandı.

Araçların çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla trafik tekrar açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.