Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye evlendirme memurluğuna bir yıl boyunca toplam 275 çiftin evlenmek için başvuru yaptığını açıkladı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, Belediye evlendirme memurluğuna bir yıl boyunca toplam 275 çiftin evlenmek için başvuru yaptığını açıkladı.

Belediye Başkanı Şahiner, 2018 yılında 270, 2019 yılında 268, 2020 yılında 223, 2021 yılında 262 ve 2022 yılında şuana kadar 275 çift nikah masasına otururken, bunlardan 15’inin yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

Başkan Şahiner, Sungurlu Belediyesi olarak nikahları kıyılan çiftlerin tamamına yakına o günün anısı olan fotoğraflarını hediye ettiklerini ifade etti.