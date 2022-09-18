Sungurlu Ticaret Borsası üyeleri seçimlerinin 1 Ekim 2022 Cumartesi yapılacağını açıklandı.

Sungurlu Ticaret Borsası üyeleri seçimlerinin 1 Ekim 2022 Cumartesi yapılacağını açıklandı.

Sungurlu Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, Meclis üyeleri seçiminin 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacağını, 8 Ekim 2022 Cumartesi günü ise Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri seçimin yapılacağını belirtti. Mustafa Kürbüz başkanlığında Yönetim Kurulu üyeleri ve Metin Şahin başkanlığında Meclis üyeleri ile gerçekleştirilen ortak toplantıda, organ üyelerine görevleri süresince Ticaret Borsasına verdikleri hizmetlerden dolayı iki başkan da teşekkür etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürbüz, yapılacak seçimin ilçemize, Ticaret Borsasına hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak bu tür kamu kurumlarının hizmet odaklı, adaletli, liyakatlı ve halis niyetli kişiler tarafından yönetilmesi gerektiğini ifade etti.