Sungurlu Ticaret Borsası organ seçimleri tamamlandı. Mevcut Başkan Mustafa Kürbüz güven tazeledi.

Sungurlu Ticaret Borsası organ seçimleri tamamlandı. Mevcut Başkan Mustafa Kürbüz güven tazeledi.

80 üyeden 67’sinin oy kullandığı seçime tek liste olarak giren Mustafa Kürbüz güven tazeleyerek tekrardan başkan oldu. Sungurlu Ticaret Borsası Başkanlığına tekrar seçilen Mustafa Kürbüz’ün mevcut listesi şu isimlerden oluştu:

"Metin Şahin, Hacı Mustafa Beşirik, Hüseyin Sarısakaloğlu, Ercan Yücetürk, Mehmet Doğan, Bülent Doğan, Vedat Begit, Mehmet Akkuş, Mehmet Tunga, Murat Koçak, Serhat Karaçil, Ümit Kocamanoğlu, Kadir Kolcu."

Başkan Mustafa Kürbüz, "Seçime iştirak eden ve edemeyen tüm üyelerimize teşekkür eder, Sungurlu Ticaret Borsası Meclisine seçilen üyelerimize de görevlerinde başarılar dileriz. Seçimlerimizin, borsamız camiasına ve Sungurlu İlçemize hayırlı olmasını temenni eder, saygılar sunarım" dedi.