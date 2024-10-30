Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) uzun süredir bozuk olan yolların onarım çalışmaları başladı. Beton kilitli parke taşı döşeme işi müteahhit firma tarafından gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, OSB’nin altyapı kalitesini yükseltmek için bu tür projelere önem verdiklerini belirtti. Yolların yenilenmesiyle birlikte bölgedeki ulaşım konforunun artması ve sanayi faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde sürdürülmesi bekleniyor.

Yetkililer, onarım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanarak yolların yeniden kullanıma açılacağını ifade ettiler.