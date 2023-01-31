Sungurlu Belediyesi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için çalışmalar başlattı.

Sungurlu Belediyesi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışından vatandaşların en az şekilde etkilenmesi için çalışmalar başlattı.

Belediye personeli, düşerek yaralanmaların önüne geçmek ve vatandaşların rahat yürüyebilmeleri için sabah saatlerinden itibaren kaldırımlardaki karları küreyerek temizliyor.

İlçede kar yağışı ile ilgili hiçbir sıkıntının yaşanmadığını dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Belediye olarak gece gündüz hazır konumdayız. Yolların açık tutulması ve vatandaşlarımızın rahat bir kış geçirmesi amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Mevsimsel yağışlar yeteri kadar olmalı ki, bol ve bereketli bir ürün dönemi yaşayabilelim. Onun içindir temennimiz mevsim yağışlarının bölgemizde devam etmesidir. Kar yağışı devam ettikçe belediyemizin temizleme ve tuzlama çalışmaları da aralıksız devam edecektir” dedi.