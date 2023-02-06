Çorum’un Sungurlu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Çorum’un Sungurlu Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve birçok ilde hissedilen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

Depremin meydana gelmesinin ardından Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, Sungurlulardan çok acil olarak ısıtıcı, battaniye, çadır, kuru gıda, su ve insani yardım malzemeleri desteğinde bulunmalarını istedi.

Başkan Şahiner yaptığı açıklamada, “ Değerli Hemşerilerimiz; İl Afet Müdürlüğü yetkilileriyle yaptığımız görüşme sonucunda deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın; ısıtıcı, battaniye, çadır, kuru gıda, su ve insani yardım malzemeleri ihtiyaç duyduklarını öğrendik.

Sungurlu Belediyesi olarak, Kahramanmaraş ve birçok ilde gerçekleşen deprem dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımıza ihtiyaç duyulan malzemeleri ulaştırmayı planlıyoruz. Yardımlarınızı Sungurlu Belediyemizdeki Kadın Kültür Merkezi’ne bekliyoruz. Biz Sungurlu olarak her zaman zor zamanlarda birlik olmayı bildik. Bugünde ülkemizin bu zor zamanında birlik olalım. Depremzede kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım” ifadelerine yer verdi.