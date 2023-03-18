Çanakkale Zaferi’nin 108. yıl dönümü ve 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Sungurlu Belediyesi şehit ailelerini unutmadı.

Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatıyla Başkan Yardımcısı Sakine Sarıyüce, ilçe merkezinde yaşayan şehit ailelerini ziyaret etti. Şehit aileleriyle bir araya gelerek sohbet eden Sarıyüce, ailelerden gelen talepleri not aldı.

Sarıyüce, şehit aileleri ve gazilerin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.