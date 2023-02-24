Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle yapımı tamamlanan, Aile Destek Merkezi (ADEM) hizmete girdi. Aile Destek Merkezinde açılacak kurslarda haftada 5 gün eğitim verileceği bildirildi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteğiyle yapımı tamamlanan, Aile Destek Merkezi (ADEM) hizmete girdi. Aile Destek Merkezinde açılacak kurslarda haftada 5 gün eğitim verileceği bildirildi.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bu eğitimler, mesleki ve beceri geliştirme eğitimleri ile vatandaşlarımızın toplumsal hayata entegrasyonu, devlet-millet kaynaşmasının sağlanması, ailenin korunması ve desteklenmesi amacıyla yapılacak eğitimlerdir. Ayrıca bu konularda seminer ve toplantılar düzenlenecektir. Açılan kursların sonunda kursiyerlere sertifika verilecek, sertifika hayır panayırı üç ayda bir düzenlenecek ve hayır panayırındaki ürünler kursiyerlere hibe edilecektir. Ayrıca kursiyerlere aylık 600 lira teşvik ödemesi yapılacaktır. Aile Destek Merkezinde kursiyerlerin çocuklarının (0-6 yaş arası) zaman geçirebileceği oyun odası da mevcuttur" denildi.

Yapımı tamamlanan Aile Destek Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulunan Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, hayırlı olması temennisinde bulundu.