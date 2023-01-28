İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kuraklık ve yoksullukla mücadele için hayata geçirilen Sünger Şehir İzmir projesinin ilk kırsal uygulaması “Küçük Menderes Ovası Yağmur Suyu Hasadı” çalışmasını tanıttı. Ödemiş’te 2 bin su filtresi ve sarnıcı hibe edileceğinin müjdesini veren Başkan Soyer, “Bu çerçeveli tarımsal yağmur suyu hasadı projesinin ülkemize yeniden bereket getireceğine inanıyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kuraklık ve yoksullukla mücadele için hayata geçirilen Sünger Şehir İzmir projesinin ilk kırsal uygulaması “Küçük Menderes Ovası Yağmur Suyu Hasadı” çalışmasını tanıttı. Ödemiş’te 2 bin su filtresi ve sarnıcı hibe edileceğinin müjdesini veren Başkan Soyer, “Bu çerçeveli tarımsal yağmur suyu hasadı projesinin ülkemize yeniden bereket getireceğine inanıyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Su Yönetimi Mümkün” vizyonuyla hazırlanan Sünger Şehir İzmir projesinin kırsal ayağı “Küçük Menderes Ovası Yağmur Suyu Hasadı” çalışması tanıtıldı. Ödemiş Belediyesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısına Başkan Tunç Soyer, İzmir Köy Koop. Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer ve kooperatif başkanları, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Tire Belediye Başkanı Atakan Duran’ın eşi Necibe Duran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdal, oda, birlik ve sivil toplum kuruluşu başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, çiftçiler katıldı.

Tanıtım töreninde iklim krizine karşı ortak mücadele çağrısı yapan Başkan Soyer, “Bu krizi biz kendimiz oluşturduk. Doğa kendini yenileyen bir şey. Ama biz doğaya o kadar ihanet ettik ki. Bugün dünyanın uzak coğrafyalarında büyük felaketler görüyoruz. İki sene önce Sığacık’ta tsunami yaşadık. İklim krizinin oluşturduğu sonuçlar artık bütün dünyayı kucaklıyor. Gezegenimiz hastalandı. Ama en çok kuraklıkla kendini gösteriyor. Hasta bir gezegende kimsenin sağlıklı olmasına imkan yok. O zaman tedavi etmek için el birliği yapmamız lazım. El ele vereceğiz, bu sorunu çözmek için mücadele vereceğiz” diye konuştu.

“İktidar iklim krizinin farkında mı?”

Başkan Soyer, "İktidar iklim krizinin farkında mı?" diye sorarak “Farkında olsaydı bizim bugün çırpındığımız şeyleri onların çok daha önceden uygulaması gerekmez miydi? Ama tam tersini yaptılar. 2006 yılında tohum kanunu çıkardılar. Sizi uluslararası tohum tekellerine mahkum bırakacak bir kanun çıkardılar. Yerli tohumu satılamaz hale getirdiler. Bu memlekette tarıma verilen en büyük zararlardan biridir. 2016 yılında 16 bin köyü kapattılar. O zaman siz köyleri kapatıp mahalle haline getirirseniz, onun geleneğini göreneğini, üretimini bitirirsiniz dedik. Tarım küçük üreticinin işi değildir dediler. Tarım büyük ölçekli sanayicilerin yapması gereken bir projedir dediler. Küçük üretici köyünü terk etsin, üretimden vazgeçsin, işsiz ordusuna katılsın, ucuz işgücü haline gelsin. Bu memlekette küçük üretici üretmekten vazgeçerse bu memleket dışa tâbi hale gelir” şeklinde konuştu.

“Sünger Şehrin ilk kırsal uygulamasını Ödemiş’ten başlatıyoruz“

Yağmur toplayan şehirlerin dünyada birçok örneği bulunduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Türkiye’deki ilk sünger şehir İzmir. Bunun için 5 bin yağmur suyu deposunu, yağmur suyu çatılardan toplansın diye hibe ediyoruz. 10 bin tane yağmur suyu bahçesi yapıyoruz. Onun da bitkilerini biz veriyoruz. İlçelerimizde uygulamalar başladı. 2 bin su filtresi ve su sarnıcı için gereken ekipmanı biz vereceğiz. Öncelikle Ödemiş’te Sünger Şehrin ilk kırsal uygulamasını Ödemiş’ten başlatıyoruz. Yağmur suyunu toplamaya başlamamız lazım. Yağmur suyunu yeniden yer altındaki rezervlerimizle buluşturmamız lazım. O yüzden küçük bir müdahaleyle bunu yapabileceğimizi gördük. Ama sizin desteğinize ihtiyacımız var. Üreticimiz bu işe sahip çıkmalı. Siz sahip çıkarsanız olur. Bugün başlattığımız bu çerçeveli tarımsal yağmur suyu hasadı projesinin ülkemize yeniden bereket getireceğine inanıyorum” dedi.