Konya’da, hububat ekili alanlarda 2023 yılı süne kıymetlendirme sürveyi çalışmaları Mayıs ayı itibariyle başladı.

Konya İl Tarım ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülen süne mücadelesi çerçevesinde Beyşehir ilçesinde de süne kıymetlendirme sürvey çalışmaları yapılıyor. Buğday ekili alanlarda gerçekleştirilen çalışmalarda Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görevli teknik personel tarafından genel kontrol çalışmalarının yanında süne kıymetlendirme sürvey faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. Öte yandan, yürütülen çalışmalara ilişkin olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sünenin hububat için önemli bir zararlı olduğuna dikkat çekilerek, bu çerçevede 2023 yılı süne mücadelesi kuvvetlendirme çalışmalarının 8 Mayıs itibariyle başladığı belirtildi. Açıklamada, İl Müdürlüğü’nde görevli kontrol ekiplerinin yanı sıra 22 ilçede görev yapan toplam 170 kişiden oluşan 46 ekiple birlikte çalışmaların gerçekleştirildiği kaydedildi.