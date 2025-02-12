İklim değişikliği nedeniyle artan düzensiz yağış miktarlarına mevcut dere yataklarının yeterli gelmemesi nedeniyle özellikle yerleşim yerlerindeki derelerde taşkın kontrol duvarı çalışmalarına ağırlık veriliyor.

Doğu Karadeniz’in en çok yağış alan bölgelerinden biri olan Hopa ilçesi Sundura Deresi’nde de sık sık taşkınlar yaşanması nedeniyle Sundura Deresi Havzası’nda Taşkın ve Rusubat Kontrolü 1. kısım inşaatı kapsamında hidrolik kesiti yetersiz olan taşkın kontrol duvarları yıkılarak yenisi inşa ediliyor. Proje kapsamında; sağ sahilde 600 metre duvar imalatı tamamlanırken, yeni yapılacak duvarlar için beton dökme ve kazı çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan proje tamamlandığında ilçe merkezi, 11 köy ve 660 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunmuş olacak.