SAMSUN (İHA) – Şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, Samsun Eczacılar Odası tarafından içerisinde 1800’lü ve 1900’lü yıllarda kullanılan ilaçların bulunduğu ’Müze Eczane’de incelemede bulunup, önerilerde bulundu.

Samsun Eczacılar Odası, ünlü şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın’ı ağırladı. Müze Eczane ile ilgili önerilerde bulunan Sunay Akın ardından da eczacılara özel hazırlamış olduğu gösteriyi sundu. Eczacılar ve aileleri, Akın’ın önerileri ve gösterisinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

Program hakkında bilgi veren Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Bize keyifli dakikalar yaşatan Sunay Akın’a ve salonu dolduran meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.