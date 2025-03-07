Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Mahya Işıkları’ söyleşinde sahne alan ünlü şair, yazar, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, kendine has üslubuyla mahyanın tarihini, kültürümüzdeki yerini ve Ramazan’ın anlamını paylaştı.

Birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olan Ramazan ayı, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programlarla Bursa’da bir başka yaşanıyor. Kent merkezinde ve 17 ilçede kurulan iftar sofralarında bir araya gelen vatandaşlar, paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Kültürpark ve Yıldırım eski İhtisas Hastanesi alanında kurulan Ramazan Meydanlarında ise Bursalılar eski Ramazan ruhunu tekrar yaşama fırsatı buluyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde ünlü şair, yazar, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın’ın katılımıyla ‘Mahya Işıkları’ söyleşisi düzenlendi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği programda, Sunay Akın tarafından mahyanın tarihi, kültürümüzdeki yeri ve Ramazan’ın anlamı anlatıldı. Keyifli anlatımıyla dinleyenleri zamanda yolculuğa çıkaran Sunay Akın, Bursalılara Ramazan’ın ruhunu daha yakından keşfetme imkanı sundu. Programın sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından Sunay Akın’a günün anısına çiçek takdim edildi.