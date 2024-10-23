Ünlü şair, yazar, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü kapsamında düzenlenen ’Cumhuriyet’e Giden Yol’ temalı söyleşide Bursalılarla buluştu.

Cumhuriyet Bayramı’nın 101. yıl dönümü, Bursa’da zengin içerikli programlarla kutlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi tarafından düzenlenen ’Cumhuriyet’e Giden Yol’ temalı söyleşide, ünlü şair, yazar, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın sahne aldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki programa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı. Bursalıların da yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Cumhuriyet’in anlamını ve değerlerini kendine has üslubuyla anlatan Sunay Akın, dinleyenleri zamanda yolculuğa çıkardı. Yaklaşık 2 saat süren programda tarihi ve toplumsal olayları anlatan Akın, Cumhuriyet’in önemine dair kesitler sundu. Atatürk’ün ’Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür’ sözünü hatırlatan Akın, kadınların toplumsal hayattaki yeri ve öneminin Cumhuriyet ile birlikte daha da belirginleştiğinin altını çizdi.

Programda konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, bu topraklarda özgürce ve kardeşçe yaşamayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına borçlu olduklarını söyledi. Bursa Kent Konseyi’nin çevreye saygılı, dayanışma içinde çalışan en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu söyleyen Aksoy, programa katılan herkese teşekkür etti.

Program sonunda Aksoy tarafından Sunay Akın’a çini tabak hediye edildi.