Palandöken’de bu yıl da gelenek bozulmadı, 3 bin 500 İlkokul 1. Sınıf öğrencisine, Palandöken Belediyesi tarafından eğitim seti hediye edildi.

Palandöken’de bu yıl da gelenek bozulmadı, 3 bin 500 İlkokul 1. Sınıf öğrencisine, Palandöken Belediyesi tarafından eğitim seti hediye edildi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçede eğitim gören ilkokul öğrencilerini ziyaret ederek öğrencilerin yeni eğitim ve öğretim yılı coşkularını paylaştı, başarılar diledi.

Sosyal Belediyecilik

Fiziki hizmet ve yatırımlarla birlikte, Palandökenli gençlere dönük Kültür, Sanat ve Spor alanlarında önemli projeleri de hayata geçiren, sosyal belediyecilik anlayışını hizmetlerle ifade eden Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, ilçe okullarında eğitim ve öğretime başlayan 1. Sınıf öğrencilerine eğitim seti hediye etti.

Ak Belediyecilik Modeli

Eğitime sağladıkları desteği, geleceğe yapılmış en ciddi yatırım olarak değerlendirdiklerini ifade eden Sunar, “AK Belediyeciliğin önceliği sosyal belediyecilik, sosyal paylaşım, dayanışmadır. Biz bu alandaki çalışmalarımızın önemli bir bölümünü eğitim destekleriyle ifade etmeyi sürdürüyoruz. Okula yeni başlayan çocuklarımıza eğitim setleri armağan ederek eğitime adaptasyonlarına destek veriyor, öğrenim motivasyonlarına katkı sunuyoruz.” dedi.

Palandöken’in Geleceğine Destek

İlçe eğitim vizyonuna desteği sosyal belediyecilik kaydında önemli ve gerekli gördükleri, bunun aynı zamanda Palandöken’in geleceğine hizmet olduğuna işaret eden Sunar, okullara çevre, temizlik, tadilat ve imaj katkısı odağında destek sunduklarını hatırlatarak, bu yaklaşımın AK Belediyecilik modeli çerçevesinde hayata yansıtıldığı ve ülke yerel hizmetler bütününde AK Belediyeciliğe özgün olduğunu ifade etti.

Sunar’dan Kutlama

Başkan Sunar, “Çocuklarımızı geleceğe hazırlayan, devletimize, milletimize, insanlığa faydalı bireyler olması yolunda fedakarca emek kaydeden tüm öğretmenlerimize; okul ailede başlar hakikatinden yola çıkan, çocuklarının topluma faydalı, mutlu bireyler olması yolunda varlıklarını adayan değerli velilerimize ve Ülkemizi, ilimizi, ilçemizi çok daha aydınlık yarınlara taşıyacak olan sevgili öğrencilerimize yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı olsun inşallah” dedi.