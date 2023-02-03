Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti döneminde gerçekleştirilen turizm ve spor yatırımlarıyla karın Erzurum için külfet olmaktan çıktığını, il ekonomisine katkı sağlayan bir değere dönüştüğünü belirterek, Palandöken için karın ayrı ve özel bir manası olduğunu kaydetti.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti döneminde gerçekleştirilen turizm ve spor yatırımlarıyla karın Erzurum için külfet olmaktan çıktığını, il ekonomisine katkı sağlayan bir değere dönüştüğünü belirterek, Palandöken için karın ayrı ve özel bir manası olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanımıza Minnettarız

Palandöken’in Erzurum Kış Turizm ve Spor merkezini barındırdığını, Konaklı ile birlikte il turizm vizyonunu belirleyen bir konumda olduğunu ifade eden Başkan Sunar, “Karın Erzurum için bir nimet olmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Erzurum Kış Sporları ve turizmi yatırımlarıyla ekonomisinde beyaz bir sayfa açmıştır.” dedi.

Tarım Ekonomisi Ve Kar

Karın Erzurum tarım ekonomisi için de bir nimet olduğunu hatırlatan Başkan Sunar, “Belediye olarak karın ulaşım ve gündelik yaşamı olumsuz etkilememesi için yoğun bir gayret sarf edip mesai içinde olsak da, karın yağması ilçemizin de kapsadığı tarım arazileri için ayrı bir nimeti taşıyor” diye konuştu

Kar Ve Erzurum Ekonomisi

Kar’ın Erzurum ekonomisinde belirleyici bir rol üstlendiği, Belediyelere ek karla mücadele külfetine yol açmasına rağmen, il esnafı ve kış turizmi merkezi için gelir kapısı olduğuna işaret eden Başkan Sunar, “Biz karla mücadele külfetine razıyız. Yeter ki tarım kesiminin yüzü gülsün, ticaret kesimi sevinsin.” diye konuştu.

Palandöken’de Kar Mesaisi

İlçe merkez ve kırsalında yürütülen mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Sunar, “Karın olumsuz etkilerine karşın, 30 iş makinası, 100’e yakın personelle sahada etkin çalışma yürütüyoruz. 24 saat kesintisiz, iki vardiya şeklinde çalışan ekiplerimiz, merkezi ve kırsal mahallelerimizde faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.