Erzurumlu özel sporcu Sümeyye Uruk, milli takıma seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Ankara 19 Mayıs Spor Salonu’nda yapılan Özel Sporcular Cimnastik Milli Takımına seçmelerinde önemli bir başarıya atan Sümeyye Uruk’un başarısı ailesi ve hemşerilerini gururlandırdı. Kendi imkanları ile hazırlandığı seçmelerde ortaya koyduğu başarılı performans ile milli takıma seçilmeye hak kazanan Sümeyye Uruk (16) önümüzdeki yıl Antalya’da yapılacak olan Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Özel Eğitim Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan Sümeyye Uruk, dünya şampiyonasında başarı elde etmek için elinden gelen çabayı ortaya koyacağını belirtti.