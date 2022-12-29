Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde “Sümerlilerden Günümüze Matematiksel Düşüncenin Evrimi” konuşuldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nde “Sümerlilerden Günümüze Matematiksel Düşüncenin Evrimi” konuşuldu.

ZBEÜ Fen Fakültesi tarafından “Sümerlilerden Günümüze Matematiksel Düşüncenin Evrimi” başlıklı bir konferans düzenlendi. Tahir Karauğuz Konferans Salonunda Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen’in sunumuyla gerçekleşen konferansa Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir, fakülte dekanları, akademik- idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansta geçmişten günümüze matematiksel gelişimin serüvenini anlatan Prof. Dr. Fikret Gölgeleyen, sunumunda modern bilimin oluşumunda Türk-İslam matematikçilerinin rolü ve faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Konferansta güncel matematik teorileri ve problemlerini de ele alan Gölgeleyen, güçlü medeniyetlerin oluşumunda matematiğin önemli bir parametre olduğunu sözlerine ekledi.

Yaklaşık bir saat süren etkinlik, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ile Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Demir’in teşekkür belgesi takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.