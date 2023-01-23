Merkezefendi Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi’nde yol ve kaldırım çalışmalarının yüzde 50’si tamamlandı.

Merkezefendi Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi’nde yol ve kaldırım çalışmalarının yüzde 50’si tamamlandı.

Merkezefendi Belediyesi ilçenin birçok noktasındaki ihtiyaç duyulan bölgelerde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Planlı bir şekilde ilerleyen çalışmalarda Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi’ndeki çalışmaların yüzde 50’lik kısmını tamamladı. İlçedeki yolları konforlu ve güzel bir hale getirmek için çalışan Merkezefendi Belediyesi, Sümer Mahallesi’ni kısa sürede modern bir görünüme kavuşturacak. Çalışmaların gerçekleştirildiği bölgede Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, incelemelerde bulundu.

Sümer Mahallesi’nde ekipler tarafından şu ana kadar 15 bin metrekarelik parke taşı döşemesi, 11 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşemesi, 27 bin metrekarelik alana beton dökümü ve 32 bin metrekarelik sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Yüzde 50’si tamamlanan Sümer Mahallesi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

“Merkezefendimizi daha da güzelleştireceğiz”

Ulaşımda rahatlığı ve yaşam standartlarını artırmak için çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Vatandaşlarımıza daha rahat ve konforlu ulaşımı sağlamak için alt yapısı tamamlanan Sümer Mahallemizdeki yol ve kaldırım çalışmalarımızın yüzde 50’lik kısmını tamamladık. Amacımız, Merkezefendimizi daha yaşanabilir ve daha güzel bir yer haline getirmek. Bunun için de var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın devam ettiği Sümer Mahallemiz kısa sürede daha güzel görünüme kavuşacak. Şimdiden ilçemize ve Sümer mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.