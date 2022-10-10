Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 85. yıldönümü dolayısıyla Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Sümerbank Özel Konseri verdi.

Atatürk’ün Nazilli’ye gelişinin 85. yıldönümü dolayısıyla Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Sümerbank Özel Konseri verdi.

Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda düzenlenen ve iki bölümden oluşan programda 30 eşsiz eser seslendirildi. Şef Murat Sezar yönetimindeki 35 kişiden oluşan koroya TRT Sanatçısı Bekir Ünlüataer şarkılarıyla renk kattı.

Bülbülüm Altın Kafeste, Fikrimin İnce Gülü, Kimseye Etmem Şikayet, Beni Kör Kuyularda, Gamzedeyim Deva Bulamam ve Sümerbank Marşı gibi birbirinden değerli şarkıları coşkuyla söyleyen koroyu izlemeye gelenler alkışlarla konsere eşlik etti.

Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’na çalışmalarından dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Atamızın Nazillimize teşriflerinin 85. yılında bizleri böylesine güzel eserlerle buluşturan koromuza canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepimizi mest ettiler. Kıymetli sanatçılarımızın da katkılarıyla yine muhteşem bir konser oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diyerek çiçek takdiminde bulundu.

Sunuculuğunu Yücel Bildiren’in yaptığı program yaklaşık 3 saat sürdü.