Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilçe belediyesi bünyesinde kurulan el sanatları kurslarında hayata geçirilen Sümer Basma Fabrikası desenleri kullanılarak hazırlanan eşyaların sergilendiği ‘Hayata Değer Katan Sümerbank Desenleri ve El Sanatları Sergisi’ görücüye çıktı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ilçe belediyesi bünyesinde kurulan el sanatları kurslarında hayata geçirilen Sümer Basma Fabrikası desenleri kullanılarak hazırlanan eşyaların sergilendiği ‘Hayata Değer Katan Sümerbank Desenleri ve El Sanatları Sergisi’ görücüye çıktı.

Nazilli Belediyesi bünyesinde açılan el sanatları kurslarına katılan kursiyerlerce hazırlanan sergide Atatürk tarafından 1937’de açılan ve 2002 yılında kapanan Nazilli Sümer Basma Fabrikası’nda kullanılan desenlerin yeniden hayat bulduğu ‘Hayata Değer Katan Sümerbank Desenleri ve El Sanatları Sergisi” Nazilli Belediyesi Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılış kurdelesini protokol üyeleri ve kurs yöneticisi El Sanatları Öğretmeni Filiz Aydın birlikte kesti. Kurdele kesiminin ardından Filiz Aydın, protokol üyelerine sergiyi gezdirerek eserler hakkında bilgi verdi.

Sümerbank desenleri yaşatılmaya devam ediyor

Birbirinden özel desenlerin çeşitli objeler üzerinde hayat bulduğu desenler sergiyi gezenler tarafından büyük beğeni kazandı. Nazilli Belediyesi El Sanatları Öğretmeni Filiz Aydın, kursiyerlerin getirdikleri eski eşyaları yenileme çalışmalarının yanı sıra Sümerbank’ın faal olduğu dönemlerde kullanılan desenlerden eşyalar yaptıklarını söyledi. Aydın “Amacımız Sümerbank’ı yaşatmak. 2002 yılında Azra Akın, Dünya güzeli seçildiği yarışmada Sümerbank deseni kullanılarak yapılan bir elbise giymişti. O yıl Sümerbank kapatıldı. Biz de Azra Akın’ın giydiği elbisenin deseninden çanta yaptık ve burada sergiliyoruz. Ayrıca yine Sümerbank desenlerinden giysiler, seramikler, tablolar, abajurlar ürettik. Sergimizde 25 kursiyerimizle yaptığımız 250 eser var. Buradaki eserleri beğenenler sipariş verebiliyorlar” dedi.

“Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise konuşmasında: “Öncelikle emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Büyük emekler var ve gördüğümüz üzere Azra Akın’ın çantasını yapmışlar, inşallah seri üretime geçmeyi düşünüyoruz. Evde kullanılmayan eskilerden yeni parçalar yapıyorlar. Atatürk’ün Nazilli’ye geldiğinde kahve içtiği bardaktan tutun da, Sümerbank’ın her desenini kullandığımız eşyalara uyumlu hale getiriyorlar. Nazilli’miz için çok güzel işler yapılıyor, herkesin gelip görmesini temenni ediyorum” dedi.

Sergiyi gezen sanatseverler ise yeni eklenen çalışmalarla serginin her geçen yıl daha da renklendiğini ifade ettiler. Onlarca el emeğinin hayat bulduğu sergi 11 Kasım Cuma gününe kadar açık kalarak sergilenen eserler sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Açılışa Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Savaş, SGK Nazilli Müdürü Erdem Esentürk, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Mehmet Bingül, meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanatseverler ve davetliler katıldı.