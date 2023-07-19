Merkezefendi Belediyesi tarafından Sümer Mahallesi’nde yol ve kaldırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Şeniz Doğan, "Merkezefendimizi daha yaşanabilir ve daha güzel bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi ilçenin birçok noktasında ihtiyaç duyulan bölgelerde yol ve kaldırım çalışmalarını sürdürüyor. Planlı bir şekilde ilerleyen Merkezefendi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi’nde ikinci etap çalışmalarını sürdürüyor. İlçe genelindeki yolları konforlu ve güzel bir hale getirmek için çalışan Merkezefendi Belediyesi, Sümer Mahallesi’ni kısa sürede modern bir görünüme kavuşturacak. Çalışmaların gerçekleştirildiği bölgede Başkan Doğan, incelemelerde bulundu.

Çalışmaların 1. etabı tamamlandı

Sümer Mahallesi’nde ekipler tarafından şu ana kadar 120 bin metrekare sıcak asfalt serimi, 120 bin metrekare beton dökümü, 14 bin metre uzunluğunda bordür taşı döşemesi, 15 bin metrekarelik alana kaldırım döşemesi, 2 bin metre uzunluğunda yağmur suyu hattı ve 450 adet yağmur suyu ızgarası döşendi ve birinci etap çalışmaları tamamlandı.

"2. etap çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz"

Merkezefendi’yi daha yaşanabilir ve daha güzel bir yer haline getireceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Sümer Mahallemizdeki yol ve kaldırım çalışmalarımızın birinci etabını tamamladık. Birinci etabını tamamladığımız yol ve kaldırım çalışmalarımızın ikinci etabına tüm hızımızla devam ediyoruz. Toplamda 110 bin metrekare alanın kaplanacağı 2. etap çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. İlçemizin en geniş mahallelerinden birisi olan Sümer Mahallemiz kısa sürede daha güzel bir görünüme kavuşacak" diye konuştu.