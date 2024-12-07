Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Sümela Manastırı kış mevsiminde bile ziyaretçileri ağırlarken manastırın havadan çekilen görüntüleri büyüledi.

Sümela Manastırı eşsiz manzara eşliğinde Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden biri olma geleneğini sürdürüyor. Bu yıl yaklaşık 435 bin turistin ziyaret ettiği Sümela Manastırı ziyaretçilerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor. Bölgenin havadan çekilen görüntüleri hayran bırakırken, kış mevsimi olmasına rağmen ziyaretçisi sayısı eksik olmuyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan manastırı, restorasyon ve kaya ıslahı çalışmalarının ardından hem yenilenen yüzü hem de kapalı olan odaların bir bölümü açılmıştı.

Kültür ve doğa tutkunlarının Trabzon ziyaretlerinde ilk sırada yer alan Sümela Manastırı’nın ülkenin ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarının başında yer alıyor.