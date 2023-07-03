Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 7 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sümela Manastırını son 3 yılın en yoğun günlerini geçirirken, bu yılın Haziran ayında yaklaşık 68 bin kişi, geçtiğimiz Kurban Bayramı tatilinde ise 20 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

22 Eylül 2015 tarihinde restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nda kaya güçlendirme ve restorasyon çalışmaları 2016 yılı Şubat ayında başlamıştı. 24 endüstriyel dağcı ve 5 mühendisin bulunduğun ekip ile başlayan restorasyon çalışmalarında çelik halat çekme ve sabitlendirme çalışmaları yapılırken büyük boyutlardaki kaya parçalarının stabilizasyonunun sağlanması ve sabitlenmesi gerçekleştirildi. Restorasyon çalışmalarında en iyi ve uzun süreli güvenlik seviyesine ulaştırılması için kaya tutucu bariyerler inşa edilirken Manastır için büyük tehlike oluşturan 10 bin tonluk kaya 16 metrelik demir ile birleştirilerek sabitlendirildi. Bir bölümü 25 Mayıs 2019 tarihinde ziyarete açılan manastırın yüzde 90’lık kısmının tamamlanmasıyla 1 Temmuz’da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile tamamen ziyarete açılmıştı.

Yeni yüzüyle ziyaretçileri ağırlamaya başlayan Sümela Manastırı özellikle son 3 yılın en yoğun ziyaretçisini ağırlıyor. Manastırı, bu yılın Haziran ayında ziyaretçi sayısı 67 bin 850 olurken, sadece 5 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 20 bine yakın yerli ve yabancı turist ziyaret etti.