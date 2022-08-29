Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmaları sona erdi. Restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Sümela Manastırına yoğun şekilde ziyaretçi akını olurken, manastırı bu yılın Mayıs ve Ağustos itibariyle ziyaret edenlerin sayısı 225 bini buldu. Son yılların en yoğun günlerini yaşayan yaşayan Sümela Manastırı’nda şu an ışıklandırma çalışmaları sürerken şapellerin bulunduğu alana da yürüyüş yolu yapılacak.

Türkiye’nin en önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’ndeki tarihi Sümela Manastırı’nda yaklaşık 6 yıl önce başlayan restorasyon ve kaya güçlendirme çalışmaları sona erdi. Restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açılan Sümela Manastırına yoğun şekilde ziyaretçi akını olurken, manastırı bu yılın Mayıs ve Ağustos itibariyle ziyaret edenlerin sayısı 225 bini buldu. Son yılların en yoğun günlerini yaşayan yaşayan Sümela Manastırı’nda şu an ışıklandırma çalışmaları sürerken şapellerin bulunduğu alana da yürüyüş yolu yapılacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, Sümela Manastırında restorasyon çalışmalarının tamamlandığını, ışıklandırma çalışmalarının ise sürdüğünü belirterek şapelin bulunduğu alana yürüyüş yolu projesinin de bitmek üzere olduğunu kaydetti.

"Sümela’da restorasyon çalışmaları tamamen bitti"

Bu yıl pandeminin ardından Sümela Manastırına önceki yıllara oranla yoğun ziyaretçi akını olduğunu ifade eden Erdoğan, “Sayın Bakanımızın özverili dikkatli takibi sonucu Sümela’da restorasyon çalışmaları tamamen yüzde yüzü bitti. 1 Mayıs itibariyle de yerli ve yabancı ziyaretçi sayımız 220 bin rakamlarına ulaştık. Sümela’da şu an ışıklandırmalarında montaj aşamasındayız yarısı bitmek üzere. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde de ışıklandırma süreci bitecek. Şapel dediğimiz alana yürüyüş yolu projemiz bitmek üzere oraya terasla oraya güzel bir yürüyüş yolu yapacağız ziyaretçilere inşallah şapeli de açacağız.Pandeminin getirmiş olduğu olumsuz durumdan kaynaklı bu yıl Trabzon’da özellikle Sümela Manastırında ziyaretçi yoğunluğu geçmiş yıllara göre kat kat fazla durumda. Önümüzdeki yıllarda da bu daha da artarak devam edecek” dedi.

"Yapılacak çalışma ile yoğunluk azalacak"

Sümela Manastırında insan yoğunluğunu azaltmak için proje çalışması başladığını da ifade eden Erdoğan, “Sümela Manastırında oluşan yoğunluğu azaltmak için geçen hafta bakanlığımızdan arkadaşlarımızın gelmesiyle bir proje çalışması başlatıldı. Projemizi en kısa sürede kurula sunduktan sonra yürüyüş parkurunun orada Ayavarvara Kilisesi’nin hemen girişine 4 adet turnikeler kurulacak. Hemen gerisinde de 4 adet gişe bunun bir tanesi müze kart gişesi olarak hizmet verecek böylece oradaki yoğunluğu azaltmış olacağız. Dolayısıyla vatandaşımız sıra beklemeden hızlı bir şekilde Sümela Manastırına ulaşmış olacak” diye konuştu.

"Turizm pik seviyede konaklama tesislerinde yer bulmakta zorlanıyoruz"

Trabzon’da turizmin şu an pik seviyesine çıktığını belirten Erdoğan, konaklama tesislerinde yer bulmakta sıkıntıların yaşandığını söyledi. Erdoğan “Trabzon tarih, kültürü, turizmiyle potansiyeli çok yüksek olan bir kent. Uzungöl Trabzon’un marka olan destinasyonlarından biri. Körfez ülkelerinden gelen turistlerimiz buraya çok ilgi gösteriyorlar. Bu ilgi önümüzdeki yıllarda da giderek artacak. Trabzon turizmi şu an pik seviyeye çıkmış durumda. Uzungöl olsun Trabzon merkez olsun konaklama tesislerimizde yer bulmakta güçlük çekiyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da kapsamlı yatak sayısı artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

"İç ve dış hatlarla birlikte gelen ziyaretçi sayısı 500 bin civarında"

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Tamer Erdoğan, Trabzon Havalimanına Ocak-Ağustos ayı itibariyle yaklaşık 3 bin uçağın iniş kalkış yaptığını belirterek bu uçaklarla şehre gelen yolcu sayısının da 500 bini bulduğunu söyledi. Erdoğan, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bu yılın Ocak-Ağustos ayını baz alırsak yaklaşık 3 bin iniş kalkış yapan uçak sayımız var. İç ve dış hatlarla birlikte gelen ziyaretçi sayımız 500 bin civarında. Bu sayı önümüzdeki günlerde daha da artacak. Ağustos ayı itibariyle pik seviyedeyiz. Eylül-Ekim ayında da yoğunluk devam edecek. Ziyaretçi profilimiz özellikle Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt, Katar, Irak, Ürdün Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturuyor. Gelen ziyaretçilerimiz Uzungöl, Hıdırnebi başta olmak üzere yayla ve serin yerleri tercih ediyor. Özellikle şelale, dere gibi alanlara çok ilgi gösteriyorlar. İnşallah yeni destinasyon bölgelerimiz de olacak otel yatırımlarımız olacak Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.”

"Arap turistler için en çok kuymağı seviyor"

Körfez ülkelerinden gelen turistlerin genelde kuymak, balık ve et çeşitlerini tercih ettiğini belirten Erdoğan, “Trabzon yemek kültürü bakımından çok zengin bir mutfağı olan bir yer. Bununla ilgili gastronomi çalışması yapıyoruz. Özellikle kuymak, balık çeşitleri, et çeşitlerine çok ilgi gösteriyorlar. Bunlarla ilgili çok tesislerimiz restoranlarımız var” ifadelerini kullandı.