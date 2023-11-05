Hakkari’nin Sümbül Mahallesi’nde belediye ekipleri tarafından kilit taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Hakkari-Van kara yolu üzerinde bulunan 500 nüfuslu Sümbül Mahallesi yolunun tahrip olması üzerine Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in talimatları üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Yolun yokuşlu ve çöken kısımları iş makineleri yardımı ile düzetilerek altyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra kilit taşına start verdi.

Sümbül Mahallesi Muhtarı Ferdi Aksaç, bir süre önce yapılan yolda sürekli zemin kaymasına bağlı olarak asfaltın tahrip olduğunu söyledi. Aksaç, "Mahallemizdeki yol sorununu Valimiz ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’e bildirdik. Valimizin talimatları doğrultusunda mahallemizin 109 Nolu Sokağında zemin düzeltme çalışması başlatıldı. Tahrip olan asfalt zemin kaldırılarak yerine kilit taşı döşeme çalışmalarına başlandı. Yolun tamamlanması ile birlikte mahallemiz güzel bir görünüme kavuşacak. Ben bu manada çalışmalardan dolayı Valimiz Ali Çelik ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.