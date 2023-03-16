Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Saathane Meydanı’nın tarihi kimliğine uygun olarak inşa edilen ‘Sümbül Konağı’nın şehre renk katacağını söyledi.

Şehri tarihi ve kültürel zenginlikleriyle buluşturacak Saathane Meydanı Projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Projeyle meydanı geçmişteki ticari fonksiyonuna yeniden kavuşturacak olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, konseptiyle meydanın tarihi kimliğini yansıtarak ziyaretçilerin keyifli zaman geçireceği bir de kafe inşa ediyor. Atatürk Bulvarı ile Çifte Hamam Caddesi’nin kesişim noktasında yer alan Sümbül Konağı, 8 milyon 875 bin liraya mal olacak.

Kentin geleneksel mimari özelliklerini yansıtacak

200 metrekarelik arsa üzerinde iki kat olarak inşa edilen toplam 532 metrekare büyüklüğündeki Sümbül Konağı Kafe’de inşaat çalışmaları kapsamında çelik kolon montajları bitti, kiriş ve ara kayıt montajları tamamlandı ve 1. kat döşeme ve bodrum kat su basman döşeme betonu döküldü. Kentin geleneksel mimari özelliklerini yansıtacak kafenin zemin katı, Saathane Meydanı ile uyumlu düzenlenecek. Yarı açık ve açık oturma alanlarının yanı sıra terası da bulunacak kafenin dış cephesi, Karadeniz’in geleneksel evlerinden esinlenilerek ahşap ve güneş kırıcılarla detaylandırılacak. Terasıyla birlikte 93 kişi kapasiteli Sümbül Konağı Kafe, donanım ve özellikleriyle Samsun’un simgelerinden biri haline gelecek. Geçen yıl ekim ayında başlanan ve yüzde 31’i tamamlanan konağın ağustos ayında hizmete girmesi planlanıyor.

“Sümbül Konağı tamamlayacak”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, meydanın tarihi kimliğini ve estetik konseptini, Sümbül Konağı Kafe Projesi ile tamamlayacaklarını söyleyerek, “Belediye kavşağımızın köşesinde daha önce imar izni verilerek yüksek katlı bina yapılmış. Orayı kamulaştırarak kaldırdık. Şimdi oranın yerine Saathane Meydanı’nın misyonunu tamamlayıcı nitelikte Sümbül Konağı inşa ediyoruz. Çalışmaların yüzde 31’i tamamlandı. Kafeterya olarak işletilecek konağın inşaatının hızla bitirilip vatandaşların hizmetine sunmayı hedefliyoruz” dedi.