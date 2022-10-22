Hava sıcaklığının hissedildiği derecede düştüğü Hakkari şehir merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk karı ile birlikte beyaza bürünen Sümbül Dağı, kartpostallık görüntüler oluştururken, soğuk hava ve yağmurun şehir merkezinde etkisini sürdürdüğü belirtildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, Sümbül Dağı zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı.

Yüksekova’daki okullara 350 bin TL değerinde spor malzemesi desteği

Yüksekova’daki okullara 350 bin TL değerinde spor malzemesi desteği

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