Sumbas ilçesi Akçataş köyü yolu üzerinde bulunan mısır tarlasında anızlardan dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Soğutma çalışması yapılan tarlada yangın tamamen söndürüldü.

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