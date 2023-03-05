Suluovasporlu futbolcular deprem felaketinde çok sayıda insanın kurtarılmasını sağlayan madenciler ve itfaiye ekiplerine yeşil sahaya madenci baretiyle çıkarak teşekkür etti.

Suluovasporlu futbolcular deprem felaketinde çok sayıda insanın kurtarılmasını sağlayan madenciler ve itfaiye ekiplerine yeşil sahaya madenci baretiyle çıkarak teşekkür etti.

Madencileri ve Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerini maça davet eden futbolcular onlarla yan yana gelip “Deprem bölgesinde fedakarca çalışan madenci ve itfaiyecilerimize teşekkür ederiz” yazılı pankartla sahaya çıktılar. Sonrada kahramanları alkışladılar.

Suluovaspor 2021 Kulübü Başkanı Yaşar Serçe, “Gönüllü olarak afet bölgesindeki mağdurların yardımına koşan, oradaki vatandaşlarımıza yardım eli uzatan tüm madencilerimiz ile itfaiye ekibimizden Allah razı olsun” dedi.

Kendilerine plaket veren kulüp yöneticileri ve futbolculara teşekkür eden Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Özgan, “Deprem bölgesinde 9 gün görev yapıp canlar kurtardık. Sonrasında ilçemize döndük. Futbolcu kardeşlerimizin pankartla maça çıkmaları bizim adımıza onur verici” diye konuştu. Madenci Kerim Kaya da, formalarındaki siyah rengin kömür karasını temsil ettiği futbolcu kardeşlerinin jestiyle gururlandıklarını söyledi.

Depremzedeler için saygı duruşunda bunulan amatör küme maçında Suluovaspor 2021 ile Merzifonspor 1-1 berabere kaldı.